Замминистра призвал Армению предоставить информацию о местах захоронения пропавших без вести

Замминистра призвал Армению предоставить информацию о местах захоронения пропавших без вести

Армения должна предоставить Азербайджану всю имеющуюся информацию о местах захоронения пропавших без вести.

Как сообщает Report, с таким призывом выступил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в ходе панельной дискуссии "Проблема пропавших без вести в процессах доверия, примирения и построения мира" в Баку.

Он сказал, что как страна, уже более 30 лет борющаяся проблемой пропавших без вести, Азербайджан хорошо понимает, насколько важно установление прочного мира.

"Международные резолюции подчеркивают, что решение проблемы пропавших без вести является неотъемлемой частью процесса мира и миростроительства", - заявил Рзаев.

Замминистра подчеркнул, что в мирных переговорах важно учитывать гуманитарные аспекты, напомнив, что в короткие сроки после Отечественной войны на освобожденных территориях было обнаружено 18 массовых захоронений.

Заместитель министра отметил, что в последние годы правительство Азербайджана предпринимает необходимые шаги для выяснения судеб пропавших без вести граждан. По его словам, неизвестность об их судьбе может стать преградой на пути к примирению и прочному миру.

Рзаев также отметил, что отношение Азербайджана к миру в регионе никогда не основывалось на мести. Несмотря на высокий риск подрыва на минах, Азербайджан вернул Армении около 2 тыс. останков.