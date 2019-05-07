​Замминистра: Потенциал сотрудничества Азербайджана и ЕС велик

Потенциал сотрудничества Азербайджана и ЕС велик. Надеюсь, что новое соглашение поставит наше сотрудничество на новый уровень.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов на мероприятии, посвященном Дню Европы в Баку.

Замминистра отметил, что наша страна своими проектами продемонстрировала сотрудничество с ЕС. Р.Гасанов отметил, что Азербайджан вносит свой важный вклад и в энергетическую безопасность Европы.