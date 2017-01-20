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    Замминистра: Переговоры о подписании нового соглашения между Азербайджаном и ЕС начнутся в ближайшее время

    Махмуд Мамедгулиев: Процесс формирования азербайджанской делегации, которая примет участие в переговорах, продолжается

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В скором времени ожидается начало переговоров о подписании нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

    Он отметил, что процесс формирования азербайджанской делегации, которая примет участие в переговорах, продолжается.

    Коснувшись процесса переговоров, замминистра отметил, что в этом году планируется провести встречу в Женеве. 

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