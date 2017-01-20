Замминистра: Переговоры о подписании нового соглашения между Азербайджаном и ЕС начнутся в ближайшее время

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В скором времени ожидается начало переговоров о подписании нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

Он отметил, что процесс формирования азербайджанской делегации, которая примет участие в переговорах, продолжается.

Коснувшись процесса переговоров, замминистра отметил, что в этом году планируется провести встречу в Женеве.