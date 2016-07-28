​Замминистра: Ожидается заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Индией

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ "Мой визит в Баку связан с межмидовскими консультациями, которые мы проводим на регулярной основе. К сожалению, с 2013 года у нас был пробел и его нужно было восполнить".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала заместитель министра иностранных дел Индии Суджата Мехта.

По ее словам, в рамках консультаций она провела обсуждения со своим азербайджанским коллегой Халафом Халафовым и эта встреча была продуктивной: "Мы сделали акцент на существующий уровень отношений, а также на потенциал который у нас имеется. Также были затронуты сферы ИКТ, фармацевтики и сельского хозяйства".

С.Мехта добавила, что также был обсужден проект "Север-Юг", важный как для Азербайджана, так и для Индии: "Этот проект свяжет Индию и Россию посредством Азербайджана".

По словам С.Мехта, в течение будущих месяцев состоится заседание межправительственной комиссии, также запланированы другие визиты официальных лиц Индии и Азербайджана, которые сейчас прорабатываются сторонами.