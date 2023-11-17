Замминистра: Отношения между Азербайджаном и Латвией имеют стратегическое значение

В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией.

В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией.

Как сообщает Report , об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на официальном приеме, состоявшемся в Баку по случаю 105-летия провозглашения Латвийской Республики.

Констатировав, что азербайджано-латвийские отношения имеют стратегическое значение, замминистра подчеркнул, что в период после восстановления независимости наши страны всегда поддерживали друг друга.

Он отметил роль взаимных официальных визитов, контактов, подписанных документов в развитии наших отношений: "Мы уверены, что азербайджано-латвийские отношения будут продолжены на таком же позитивном уровне во имя благополучия наших государств и народов".