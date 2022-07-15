Замминистра: Освобожденные территории предлагают новые возможности для компаний Малайзии

Освобожденные территории Карабаха могут предложить новые возможности для малазийских компаний в сфере возобновляемых источников энергии.

Освобожденные территории Карабаха могут предложить новые возможности для малайзийских компаний в сфере возобновляемых источников энергии.

Как передает Report со ссылкой на малайзийские СМИ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, прибывший в Малайзию для участия в политических консультациях.

Мамедов отметил, что Азербайджан получает 17 процентов своей энергии из возобновляемых источников и планирует довести этот показатель до 30 процентов к 2030 году. Помимо этого, только Карабахский регион может генерировать более 10 тысяч мегаватт (МВт) возобновляемой энергии, которая включает в себя около 7000 МВт солнечной энергии и 2000 МВт энергии ветра. Кроме того, морские ветры с Каспийского моря могут генерировать до 157 гигаватт возобновляемой энергии.

"Поскольку Малайзия имеет аналогичные амбиции по развитию возобновляемых источников энергии, освобожденные территории Карабаха могут предложить новые возможности для компаний вашей страны", — заявил он местным СМИ во время встречи в посольстве Азербайджана в Малайзии.

Говоря о восстановительных работах в Карабахе, замминистра отметил, что на это в прошлом году Азербайджан потратил 1,3 миллиарда долларов, а в этом году выделил еще 1,5 миллиарда долларов.

"Малайзия и Азербайджан в духе уммы также будут осуществлять совместные проекты по реконструкции мечетей в Карабахском регионе", - сказал он, добавив, что сельское хозяйство является еще одним потенциальным направлением сотрудничества между обеими странами, учитывая, что регион обладает хорошим возможностями для выращивания сельскохозяйственных культур.

Говоря о потенциале в транспортной сфере, он отметил, что "Азербайджан находится в центре двух основных торговых путей, а именно Транспортного коридора Север-Юг, который начинается из Финляндии и заканчивается в Индии, и проекта Восток-Запад, который соединяет Китай с Европой через Каспийское море".

Также, Малайзия, по его словам, выиграет от нового транспортного коридора, который послужит альтернативным торговым маршрутом к Суэцкому каналу. Так, в конце Второй Карабахской войны Армения договорилась о строительстве нового транспортного коридора, который соединит Азербайджан с Арменией, Нахчыванской Автономной Республикой и, в конечном счете, с Турцией.

Замминистра добавил, что Малайзия имеет обширные торговые отношения с Европейским союзом (ЕС) и в основном использует Суэцкий канал для транспортировки товаров в Европу. Однако Суэцкий канал имеет слабые места, "как мы убедились во время инцидента с блокировкой судов "Ever Given" в прошлом году".

"Таким образом, новый транспортный коридор Азербайджана, безусловно, принесет пользу Малайзии и другим странам с торговыми связями восток-запад", — сказал он, отметив, что со своей стороны, Азербайджан построил 60 км из 120 км железных и автомобильных дорог, которые соединяют страну с Арменией для коридора, а остальные работы будут завершены к концу 2023 года.

"К сожалению, Армения еще не начала работу над этим, хотя коридор принесет большую пользу этой стране, не имеющей выхода к морю", - сказал он.