О нас

Замминистра: Освобожденные территории предлагают новые возможности для компаний Малайзии

Замминистра: Освобожденные территории предлагают новые возможности для компаний Малайзии Освобожденные территории Карабаха могут предложить новые возможности для малазийских компаний в сфере возобновляемых источников энергии.
Внешняя политика
15 июля 2022 г. 13:08
Замминистра: Освобожденные территории предлагают новые возможности для компаний Малайзии

Освобожденные территории Карабаха могут предложить новые возможности для малайзийских компаний в сфере возобновляемых источников энергии.

Как передает Report со ссылкой на малайзийские СМИ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, прибывший в Малайзию для участия в политических консультациях.

Мамедов отметил, что Азербайджан получает 17 процентов своей энергии из возобновляемых источников и планирует довести этот показатель до 30 процентов к 2030 году. Помимо этого, только Карабахский регион может генерировать более 10 тысяч мегаватт (МВт) возобновляемой энергии, которая включает в себя около 7000 МВт солнечной энергии и 2000 МВт энергии ветра. Кроме того, морские ветры с Каспийского моря могут генерировать до 157 гигаватт возобновляемой энергии.

"Поскольку Малайзия имеет аналогичные амбиции по развитию возобновляемых источников энергии, освобожденные территории Карабаха могут предложить новые возможности для компаний вашей страны", — заявил он местным СМИ во время встречи в посольстве Азербайджана в Малайзии.

Говоря о восстановительных работах в Карабахе, замминистра отметил, что на это в прошлом году Азербайджан потратил 1,3 миллиарда долларов, а в этом году выделил еще 1,5 миллиарда долларов.

"Малайзия и Азербайджан в духе уммы также будут осуществлять совместные проекты по реконструкции мечетей в Карабахском регионе", - сказал он, добавив, что сельское хозяйство является еще одним потенциальным направлением сотрудничества между обеими странами, учитывая, что регион обладает хорошим возможностями для выращивания сельскохозяйственных культур.

Говоря о потенциале в транспортной сфере, он отметил, что "Азербайджан находится в центре двух основных торговых путей, а именно Транспортного коридора Север-Юг, который начинается из Финляндии и заканчивается в Индии, и проекта Восток-Запад, который соединяет Китай с Европой через Каспийское море".

Также, Малайзия, по его словам, выиграет от нового транспортного коридора, который послужит альтернативным торговым маршрутом к Суэцкому каналу. Так, в конце Второй Карабахской войны Армения договорилась о строительстве нового транспортного коридора, который соединит Азербайджан с Арменией, Нахчыванской Автономной Республикой и, в конечном счете, с Турцией.

Замминистра добавил, что Малайзия имеет обширные торговые отношения с Европейским союзом (ЕС) и в основном использует Суэцкий канал для транспортировки товаров в Европу. Однако Суэцкий канал имеет слабые места, "как мы убедились во время инцидента с блокировкой судов "Ever Given" в прошлом году".

"Таким образом, новый транспортный коридор Азербайджана, безусловно, принесет пользу Малайзии и другим странам с торговыми связями восток-запад", — сказал он, отметив, что со своей стороны, Азербайджан построил 60 км из 120 км железных и автомобильных дорог, которые соединяют страну с Арменией для коридора, а остальные работы будут завершены к концу 2023 года.

"К сожалению, Армения еще не начала работу над этим, хотя коридор принесет большую пользу этой стране, не имеющей выхода к морю", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Deputy Minister: Liberated territories offer new opportunities for Malaysian companies

Самое читаемое

В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
9 июля 2022 г. 15:50
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
11 июля 2022 г. 11:13
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi