Замминистра: Основой крепкого сотрудничества Азербайджана и ООН является достижение ЦУР

Основой крепкого сотрудничества Азербайджана и ООН является достижение Целей устойчивого развития (ЦУР).

Основой крепкого сотрудничества Азербайджана и ООН является достижение Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

"Мы хотим вместе с ООН добиться развития потенциала всего региона", - отметил замминистра.

По его словам, программа "Великое возвращение" имеет приоритетное значение для Азербайджана. Планируется, что в рамках нее 35 тысяч семей будут переселены на освобожденные территории Азербайджана до конца 2026 года.

В своем выступлении Эльнур Мамедов также затронул проблему минной опасности, подчеркнув, что Армения не идет на сотрудничество в вопросах очистки территорий от мин.

Так, переданные Арменией карты минных полей достоверны лишь на 25%.

"И самое главное - Армения должна остановить дальнейшее минирование территорий Азербайджана", - подчеркнул замминистра.