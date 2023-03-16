О нас

Замминистра: Основой крепкого сотрудничества Азербайджана и ООН является достижение ЦУР

Замминистра: Основой крепкого сотрудничества Азербайджана и ООН является достижение ЦУР Основой крепкого сотрудничества Азербайджана и ООН является достижение Целей устойчивого развития (ЦУР).
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 13:28
Замминистра: Основой крепкого сотрудничества Азербайджана и ООН является достижение ЦУР

Основой крепкого сотрудничества Азербайджана и ООН является достижение Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

"Мы хотим вместе с ООН добиться развития потенциала всего региона", - отметил замминистра.

По его словам, программа "Великое возвращение" имеет приоритетное значение для Азербайджана. Планируется, что в рамках нее 35 тысяч семей будут переселены на освобожденные территории Азербайджана до конца 2026 года.

В своем выступлении Эльнур Мамедов также затронул проблему минной опасности, подчеркнув, что Армения не идет на сотрудничество в вопросах очистки территорий от мин.

Так, переданные Арменией карты минных полей достоверны лишь на 25%.

"И самое главное - Армения должна остановить дальнейшее минирование территорий Азербайджана", - подчеркнул замминистра.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Директор Исследовательского центра TRT World: Исламофобия широко распространена в мире
Директор Исследовательского центра TRT World: Исламофобия широко распространена в мире
16 марта 2023 г. 13:03
По инициативе президента Ильхама Алиева состоится чрезвычайный Саммит глав государств ОТГ
По инициативе президента Ильхама Алиева состоится чрезвычайный Саммит глав государств ОТГ
16 марта 2023 г. 12:56
В Анкаре состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции
16 марта 2023 г. 12:27
Резидент-координатор: ООН нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном
Резидент-координатор: ООН нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном
16 марта 2023 г. 12:24
Министр: Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана должна быть прекращена
Министр: Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана должна быть прекращена
16 марта 2023 г. 12:00
Министр экологии: Азербайджан ценит поддержку ООН в достижении ЦУР
Министр экологии: Азербайджан ценит поддержку ООН в достижении ЦУР
16 марта 2023 г. 11:51
Абдулхамид: Армяне оскверняли и уничтожали мечети
Абдулхамид: Армяне оскверняли и уничтожали мечети
16 марта 2023 г. 11:40
В Анкаре проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ
В Анкаре проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ
16 марта 2023 г. 11:00
В Москве награждены победители конкурса эссе Гейдар Алиев: человек века
ФотоВ Москве награждены победители конкурса эссе "Гейдар Алиев: человек века"
16 марта 2023 г. 10:54
Община Западного Азербайджана выступила с заявлением о противоправных действиях Франции
Община Западного Азербайджана выступила с заявлением о противоправных действиях Франции
16 марта 2023 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi