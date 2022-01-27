Замминистра обороны Украины: Наша армия - это не армия 2014 года

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук дал интервью Baku tv

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук дал интервью Baku tv.

Report представляет читателям это интервью:

— Что, по вашему, сейчас происходит вокруг Украины?



— Очень благодарен, в первую очередь, за то, что наши азербайджанские друзья, коллеги интересуются ситуацией, которая разворачивается вокруг Украины и возможностью эскалации вооруженного конфликта, который уже восьмой год продолжается на нашей территории. Безусловно, сегодня сложная ситуация. К сожалению, руководители в Кремле никак не успокоятся и нагнетают ситуацию вокруг наших границ. Мы эту ситуацию наблюдаем уже достаточно продолжительное время. Происходящее за последние несколько месяцев не может нас не беспокоить, поскольку это касается в том числе и общеевропейской безопасности.

Что происходит? Сегодня мы наблюдаем накопление войск у наших границ. Это достаточно мощная группировка, которую создает Российская Федерация. Более того, она фактически использует территорию Беларуси, которая в результате тихого аншлюса уже полностью подконтрольна Российской Федерации. И сегодня идет подготовка к большим учениям при участии российских войск на территории Беларуси. Туда стягиваются достаточно мощные группировки войск. Мы наблюдаем эти войска на востоке, и что они со всех концов Российской Федерации, включая Дальневосточный регион. Эти учения будут проходить в феврале.

— Чем сложившаяся ситуация грозит Украине?

— Как свидетельствует история, Россия всегда использовала такого рода учения для подготовки агрессии. Это мы видели в Грузии, это мы видели и на множествах примеров в современной российской истории.



— Готова ли к этому Украина?

— Безусловно готова. У нас за 8 лет сформировались совершенно иные вооруженные силы, чем те, что были в 2014-м году. В первую очередь ментально и психологически. У нас нет сомнений в том, кто не хочет, чтобы Украина существовала как независимое и самостоятельное государство. Но, время идет и, возможно, руководству Российской Федерации нужно понять, что Украина это самостоятельная страна, как и любая другая европейская страна, которая имеет свой путь развития, и который совсем не отвечает тем видениям, которые есть в РФ, относительно будущего Украины. Более того, сегодняшняя ситуация, связанная с возможной, широкомасштабной агрессией против Украины, помогла консолидировать не только все европейское сообщество, но и весь мир.

Мы сегодня получаем огромную помощь от наших партнеров не только на дипломатическом фронте, а непосредственно предоставлением материально-технической помощи. Мы практически каждый день получаем современные системы вооружения, боеприпасы, которые нам необходимы. Поэтому мы будем на 100 процентов готовы к тому, чтобы отбить возможную агрессию.

С развитием оборонительных способностей, в прошлом году по инициативе нашего президента Верховная Рада приняла Закон "О Национальном сопротивлении". Этот закон определяет общую рамку организации общетерриториальной обороны на территории страны. У нас достаточно мощный мобилизационный резерв, который согласно этому Закону, будет организационно сформирован в бригады, батальоны, и будет добавлен к той численности, которая сегодня есть в Вооружённых Силах Украины. А это более двухсот тысяч военнослужащих. Мы будем иметь еще подготовленный оперативный резерв в более чем 400 тысяч военнослужащих, которые прошли через горнило войны за эти 8 лет. Поэтому считаем, что в комплексе мы готовы к такому развитию событий. Конечно, сегодня при всей нашей всеобщей готовности, мы надеемся, что все-таки дипломатическими, мирными путями, в переговорном процессе возможно избежать агрессии. Поскольку в современном цивилизованном мире это должно решаться именно таким путем. Сегодня руководство Украины достаточно интенсивно работает над тем, чтобы именно через политико-дипломатические инструменты обеспечить тот относительный мир, который существует сегодня в Украине. Конечно, при этом мы понимаем, что война на востоке не закончилась.

— Как вы расцениваете позицию Германии в связи с отказом отправлять вооружение в Украину?

— У каждой страны есть свои внутренние политические процессы, которые происходят. Позиция Германии нам известна, и мы с пониманием воспринимаем то, что происходит сегодня в политической жизни в этой стране. Сегодня Германия не готова передавать вооружения Украине. Вместе с тем, она активно работает в рамках Нормандского формата для того, чтобы обеспечить диалог в военно-политический сфере. У нас запланирован целый ряд консультаций, которые происходят прямо сейчас. Думаю, что это эволюционный процесс, и, если правительство и народ Германии решат, что нужно помогать Украине вооружением и военной техникой, мы будем готовы к этому. Мы знаем потребности, и мы знаем, где мы можем заключать контракты. Никто не говорит о бесплатной передаче вооружения, в рамках какой-то благотворительности. Мы говорим о нормальных партнерских отношениях, которые подразумевают заключения контрактов, получения лицензий. Сегодня украинская армия, и это не преувеличение, более подготовлена к участию в боевых действиях, чем германская. Я прекрасно знаю состояние, в котором пребывают вооруженные силы Германии. У нас есть чем поделиться с экономически сильной Германией, чтобы они были самодостаточными и в вопросах своей обороны.

Хотелось бы еще сказать о нашем сотрудничестве с Азербайджаном. Мы очень благодарны за ту помощь, которую предоставляет Азербайджан Украине, в том числе политическую. Мы благодарны за те частые контакты между руководителями наших стран. Недавно были переговоры между президентами Алиевым и Зеленским, и это очень помогает нам чувствовать себя неодинокими. Мы имеем общую историю и общее будущее, поскольку наш политический курс не очень сильно расходится с тем, каким себя видит Азербайджан в будущем. Довольно интересные контакты у нас и в военном сфере. Мы очень внимательно изучаем опыт, который азербайджанские ВС вынесли из Карабахской войны. Азербайджан — это страна, на которую нужно равняться с точки зрения подходов к модернизации ВС, использования современного вооружения, которое ваша страна успешно применяет для того, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Мы, следуя примеру Азербайджана, заключили договор с нашими турецкими партнерами, получили возможность изготовления в Украине беспилотных летальных аппаратов. И у нас уже был успешный опыт применения этой техники на фронте. Поэтому считаю, что у нас большие перспективы, чтобы продолжить наше сотрудничество и взаимно делиться опытом, который есть у наших стран, поскольку, мы, к сожалению, воюющие страны.

Также у нас довольно интенсивная программа кооперации с Турцией. Начиная с 2014 года, Турция поддерживает нас, особенно в вопросе незаконной аннексии Крыма. Мы чувствуем также заинтересованность наших турецких партнеров в том, чтобы наши отношения были более углубленными и прагматическими. Мы буквально недавно подписали и ратифицировали договор по военному сотрудничеству, что дает нам возможность более интенсивно работать над конкретными программами. И это не только программы, касающиеся вооружения. Примерно 26 украинских офицеров сегодня обучаются в турецких военных академиях. Это абсолютно соответствует требованиям, которые сейчас есть у ВС нашей страны – подготовить специалистов по тем программам, которые есть в НАТО. Турция – один из мощных союзников в Альянсе, которому есть чем с нами поделиться. В свою очередь мы тоже обучаем турецких офицеров во время совместных военных учений. У нас есть программа по строению корветов, которая направлена на развитие Военно-морских Сил Украины, которые сильно пострадали в 2014-го году, когда был оккупирован Крым. Фактически весь флот остался там. Есть также программы по развитию и закупке средств связи и т. д.. То есть спектр нашего сотрудничества как военно-технического, так и сугубо военного довольно большой. Турция принимает активное участие во всех учениях, которые проходят на территории Украины. И мы видим, что Турция имеет рычаги давления на РФ. Мы благодарны за то, что сегодня Президент Эрдоган делает для Украины, и, надеемся, что все это будет продолжаться в таком же позитивном ключе.

— Намерена ли Украина закупить еще комплексы "Байрактар" или другое вооружение в Турции?



— Мы постоянно ищем возможности для того, чтобы повысить боеспособность наших ВС. И у нас есть интерес к той продукции, которая выпускается в Турции. Но, все переговоры, которые касаются конкретных типов и видов вооружения — это предмет наших двусторонних отношений. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы развивать именно военно-техническое сотрудничество с Турцией.

— Спасибо большое.