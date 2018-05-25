Замминистра обороны Турции прибудет в Гянджу сегодня

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны Турции Шуай Алпай посетит сегодня Гянджу.

Об этом Report сообщил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что Шуай Алпай примет участие на мероприятиях, приуроченных к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Отметим, что его дедушка Мухаммед Гасым - Национальный Герой Азербайджана. Он в 1918-ом году являлся членом правительства АДР, а в 1920-ом году принимал участие в обороне Гянджи.