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    Замминистра обороны Турции прибудет в Гянджу сегодня

    Шуай Алпай примет участие на мероприятиях, приуроченных к 100-летию АДР

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны Турции Шуай Алпай посетит сегодня Гянджу.

    Об этом Report сообщил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

    Посол отметил, что Шуай Алпай примет участие на мероприятиях, приуроченных к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

    Отметим, что его дедушка Мухаммед Гасым - Национальный Герой Азербайджана. Он в 1918-ом году являлся членом правительства АДР, а в 1920-ом году принимал участие в обороне Гянджи. 

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