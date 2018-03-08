Замминистра обороны Турции прибудет в Баку

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны Турции Шуай Алпай совершит трехдневный визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, целью визита является участие в международном турнире по футболу между депутатами 5 стран, который пройдет в Баку.

Ш.Алпай будет играть в составе команды, представляющей Турцию.

Отметим, что в Баку впервые состоится международный футбольный турнир среди депутатов 5 стран.

Назначенный на 9-11 марта турнир приурочен к 100-летию со дня формирования парламента Азербайджана.