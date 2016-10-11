Замминистра обороны России: Азербайджан планирует направить гуманитарный груз в Сирию

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Китай, Азербайджан, Сербия, Индия, Казахстан планируют направить гуманитарные грузы в Сирию. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра обороны России Анатолий Антонов на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

Замминистра отметил, что Россия инициировала масштабную гуманитарную операцию в районе Алеппо и призывает международное сообщество поддержать ее усилия.

"Важным моментом российской работы в Сирии является оказание гуманитарной помощи народу этой страны. В последнее время мы инициировали широкомасштабную гуманитарную операцию в районе сирийского Алеппо. Обратились к международному сообществу, к оборонным ведомствам ведущих стран подключиться к российской инициативе. Нас поддержала Беларусь. Свои гуманитарные грузы планируют также направить Китай, Азербайджан, Сербия, Индия, Казахстан", - заявил он.