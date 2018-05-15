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    Замминистра обороны Ирана находится с визитом в Азербайджане

    © Report

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане с визитом находится заместитель министра обороны Ирана Мохаммад Мехди Кербалаи.

    Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

    Сообщается, что замминистра Ирана встретился с заместителями министров обороны и сельского хозяйства Азербайджана, в ходе которых стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в соответствующих сферах.

    Ожидается, что  сегодня Мехди Кербалаи также  встретится с заместителем министра экономики Азербайджана, а завтра отправится в Нахчыван для встречи с  председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым.  

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