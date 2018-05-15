Замминистра обороны Ирана находится с визитом в Азербайджане

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане с визитом находится заместитель министра обороны Ирана Мохаммад Мехди Кербалаи.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Сообщается, что замминистра Ирана встретился с заместителями министров обороны и сельского хозяйства Азербайджана, в ходе которых стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в соответствующих сферах.

Ожидается, что сегодня Мехди Кербалаи также встретится с заместителем министра экономики Азербайджана, а завтра отправится в Нахчыван для встречи с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым.