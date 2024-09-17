О нас

Замминистра нацобороны Турции заявил об укреплении военного союза с Азербайджаном

Замминистра нацобороны Турции заявил об укреплении военного союза с Азербайджаном День освобождения Баку от оккупации является олицетворением братства Азербайджана и Турции.
Внешняя политика
17 сентября 2024 г. 02:08
Замминистра нацобороны Турции заявил об укреплении военного союза с Азербайджаном

День освобождения Баку от оккупации является олицетворением братства Азербайджана и Турции.

Об этом анкарскому бюро Report сказал заместитель министра национальной обороны Турции Шуай Алпай после участия в мероприятии "Кавказская исламская армия и Энвер-паша" по случаю 106-й годовщины освобождения Баку от оккупации.

Ш. Алпай отметил, что у него азербайджанское происхождение, а его дед был активист Гянджинского восстания Гачаг Мамедгасым и сражался против большевиков в 1920 году.

Замминистра сказал, что день освобождения Баку от оккупации имеет для него особое значение:

"15 сентября для нас очень особенный и важный день. Именно такие исторические дни заложили основу для дальнейшего укрепления азербайджано-турецких отношений и их выхода на уровень союзничества. Я с уважением вспоминаю всех героев, пожертвовавших своими жизнями за независимость Азербайджана, в том числе Мамед Эмина Расулзаде, Энвер-пашу, Нуру-пашу, а также моего деда Мамедгасыма, имя которого я с гордостью произношу".

Ш. Алпай подчеркнул, что турецко-азербайджанская дружба, а также военный союз продолжают укрепляться:

"Наше единственное намерение - чтобы турецко-азербайджанская дружба была постоянной и вечной. Для этого важно обладать фундаментальными историческими знаниями. Я с гордостью и уверенностью могу сказать, что у нас есть знающая, информированная, здравомыслящая молодежь, которая несет наше здоровое прошлое в наше будущее".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə milli müdafiə nazirinin müavini: Azərbaycanla hərbi müttəffiqlik güclənərək davam edir

Экслюзивные новости

Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi