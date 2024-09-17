Замминистра нацобороны Турции заявил об укреплении военного союза с Азербайджаном

День освобождения Баку от оккупации является олицетворением братства Азербайджана и Турции.

День освобождения Баку от оккупации является олицетворением братства Азербайджана и Турции.

Об этом анкарскому бюро Report сказал заместитель министра национальной обороны Турции Шуай Алпай после участия в мероприятии "Кавказская исламская армия и Энвер-паша" по случаю 106-й годовщины освобождения Баку от оккупации.

Ш. Алпай отметил, что у него азербайджанское происхождение, а его дед был активист Гянджинского восстания Гачаг Мамедгасым и сражался против большевиков в 1920 году.

Замминистра сказал, что день освобождения Баку от оккупации имеет для него особое значение:

"15 сентября для нас очень особенный и важный день. Именно такие исторические дни заложили основу для дальнейшего укрепления азербайджано-турецких отношений и их выхода на уровень союзничества. Я с уважением вспоминаю всех героев, пожертвовавших своими жизнями за независимость Азербайджана, в том числе Мамед Эмина Расулзаде, Энвер-пашу, Нуру-пашу, а также моего деда Мамедгасыма, имя которого я с гордостью произношу".

Ш. Алпай подчеркнул, что турецко-азербайджанская дружба, а также военный союз продолжают укрепляться:

"Наше единственное намерение - чтобы турецко-азербайджанская дружба была постоянной и вечной. Для этого важно обладать фундаментальными историческими знаниями. Я с гордостью и уверенностью могу сказать, что у нас есть знающая, информированная, здравомыслящая молодежь, которая несет наше здоровое прошлое в наше будущее".