Замминистра: Мы ведем переговоры для изучения опыта проведения COP

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, будет посвящена вопросам финансирования и поиску их источников, в то время как на COP28 речь шла о сборе средств.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на четвертой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

"Мы ведем переговоры с рядом организаций для изучения опыта проведения COP. Как принимающая сторона, мы выслушаем предложения и постараемся управлять процессом", - сказал он.