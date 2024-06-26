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Замминистра: Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии

Замминистра: Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии, поскольку между двумя странами налажено стратегическое сотрудничество и дружественные отношения.
Внешняя политика
26 июня 2024 г. 18:46
Замминистра: Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии

Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии, поскольку между двумя странами налажено стратегическое сотрудничество и дружественные отношения.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил первый заместитель министра обороны Грузии Паата Патиашвили.

Он сообщил, что это сотрудничество находится на очень высоком уровне, в частности в военной сфере.

"Мы эффективно сотрудничаем с Азербайджаном как в двустороннем формате, так и в трехстороннем с участием Турции. Это взаимодействие имеет большое значение не только для наших стран, но и в целом для установления мира и стабильности в регионе", - отметил Патиашвили.

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Версия на азербайджанском языке Paata Patiaşvili: Azərbaycan ordusunun güclü olması Gürcüstan üçün də çox önəmlidir

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