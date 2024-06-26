Замминистра: Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии

Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии, поскольку между двумя странами налажено стратегическое сотрудничество и дружественные отношения.

Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии, поскольку между двумя странами налажено стратегическое сотрудничество и дружественные отношения.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил первый заместитель министра обороны Грузии Паата Патиашвили.

Он сообщил, что это сотрудничество находится на очень высоком уровне, в частности в военной сфере.

"Мы эффективно сотрудничаем с Азербайджаном как в двустороннем формате, так и в трехстороннем с участием Турции. Это взаимодействие имеет большое значение не только для наших стран, но и в целом для установления мира и стабильности в регионе", - отметил Патиашвили.