Замминистра МИД: Мы не доверяем Ирану в отношении безопасности сотрудников нашего посольства

"Прекращение дипломатической деятельности в любой стране - ответственное решение. Но у нас нет доверия к иранской стороне в отношении безопасности сотрудников нашего посольства. Мы довели это до сведения иранской стороны".

"Прекращение дипломатической деятельности в любой стране - ответственное решение. Но у нас нет доверия к иранской стороне в отношении безопасности сотрудников нашего посольства. Мы довели это до сведения иранской стороны".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Почему мы это говорим? Потому что неоднократно доводили до сведения иранской стороны, что существуют угрозы в отношении дипломатических представительств Азербайджанской Республики на территории Ирана", - сказал Х.Халафов.