Замминистра Лаоса предложил провести Дни культуры Азербайджана в этой стране

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов провел встречу с замминистра информации, культуры и туризма, президентом Ассоциации журналистов Лаоса Саванкохе Размоунтри.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана во Вьетнаме, в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество во всех сферах, включая области информации, культуры и туризма.

Отметив важность работы медиа в информировании молодежи об отношениях Азербайджана и Лаоса, А.Иманов выразил надежду, что соответствующие структуры Лаоса поддержат налаживание сотрудничества с медиа-структурами Азербайджана.

С.Размоунтри поддержал идею налаживания сотрудничества между медиа-структурами двух стран. Он подчеркнул важность проведения Дней культуры Азербайджана в Лаосе и наоборот.

Также стороны обсудили пути наращивания туристических связей.