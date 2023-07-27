Замминистра: Лачынская дорога - составная часть суверенной территории Азербайджана

Лачинская дорога является частью суверенной территории Азербайджана.

Лачынская дорога является составной частью суверенной территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов на брифинге для представителей аккредитованных в нашей стране дипломатического корпуса с целью информирования о текущей ситуации в регионе.

Он сообщил, что Азербайджан установил на своей территории пограничный пункт пропуска для использования его своими гражданами.

Было указано, что это право подтверждено в последнем решении Международного Суда.

"Армянская сторона, которая не смогла этого переварить, обстреляла азербайджанского пограничника, совершала провокации против нашего национального флага, продолжала злоупотреблять Лачынской дорогой",- сказал он.

По словам замминистра, Армения сама ограничивает использование Лачынской дорогой: "Со стороны Азербайджана созданы условия для использования армянскими жителями дороги в медицинских целях. А дорогу Агдам-Ханкенди предлагается использовать для поставок большего количества продуктов, что может поспособствовать реинтеграции в наше общество армянских жителей".