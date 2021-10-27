Замминистра: Китай готов поставлять в Азербайджан вакцины, лекарства и медикаменты

"Китай заинтересован в продолжении успешного сотрудничества с Азербайджаном в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также в области медицины и здравоохранения".

"Китай заинтересован в продолжении успешного сотрудничества с Азербайджаном в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также в области медицины и здравоохранения".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра коммерции Китая, международный представитель страны по торговле Юй Цзяньхуа на 8-м заседании межправительственной азербайджано-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в формате видеоконференции.

Он отметил, что Китай готов продолжить экспорт вакцин, лекарств и медикаментов в Азербайджан.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев высоко оценил солидарность и взаимную поддержку между Азербайджаном и Китаем с первых дней пандемии COVID-19, и выразил благодарность правительству и народу Китая за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.