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Замминистра: Китай готов поставлять в Азербайджан вакцины, лекарства и медикаменты

Замминистра: Китай готов поставлять в Азербайджан вакцины, лекарства и медикаменты "Китай заинтересован в продолжении успешного сотрудничества с Азербайджаном в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также в области медицины и здравоохранения".
Внешняя политика
27 октября 2021 г. 17:07
Замминистра: Китай готов поставлять в Азербайджан вакцины, лекарства и медикаменты

"Китай заинтересован в продолжении успешного сотрудничества с Азербайджаном в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также в области медицины и здравоохранения".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра коммерции Китая, международный представитель страны по торговле Юй Цзяньхуа на 8-м заседании межправительственной азербайджано-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в формате видеоконференции.

Он отметил, что Китай готов продолжить экспорт вакцин, лекарств и медикаментов в Азербайджан.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев высоко оценил солидарность и взаимную поддержку между Азербайджаном и Китаем с первых дней пандемии COVID-19, и выразил благодарность правительству и народу Китая за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Версия на английском языке Deputy Minister: China ready to send vaccines and medical supplies to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Çin Azərbaycana vaksin, dərman və tibb ləvazimatları göndərməyə hazırdır"

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