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Замглавы МИД Азербайджана встретился с президентом ГА ООН

Замглавы МИД Азербайджана встретился с президентом ГА ООН Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках визита в Нью-Йорк встретился с президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ксабой Короси.
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 15:35
Замглавы МИД Азербайджана встретился с президентом ГА ООН

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках визита в Нью-Йорк встретился с президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ксабой Короси.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

На встрече состоялся обмен мнениями о деятельности Азербайджана в рамках ООН, сотрудничестве со специализированными структурами ООН, направлениях дальнейшей деятельности и других вопросах, стоящих на повестке дня.

Заместитель министра проинформировал президента ГА ООН о ситуации в регионе, в том числе о ходе восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, минных угрозах, а также о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией.

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Ксаба Короси отметил, что Азербайджан очень активен в ООН. Он также оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

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Версия на азербайджанском языке Xarici işlər nazirinin müavini BMT BA Prezidenti ilə görüşüb

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