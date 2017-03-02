Замминистра иностранных дел Венгрии посетит Азербайджан

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Венгрии, экс-посол этой страны в Азербайджане Жолт Чутора посетит Баку.

Как сообщили Report дипломатические источники, Ж. Чутора прибудет в Баку 16 марта для участия в мероприятиях в рамках Дней венгерской культуры в Азербайджане.

Отметим, что как ранее заявил в интервью Report посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки, в сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева и МИД Венгрии, посольство организует 16-17 марта серию культурных и научных мероприятий в рамках "Дней культуры Венгрии в Азербайджане". В рамках этих дней будут проведены презентации книг и кино, показ мод, выставка искусств, музыкальные концерты, гастрономические мероприятия.