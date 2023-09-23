Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе

"Все государства региона должны знать, что восстановление территориальной целостности Азербайджана принесет им огромную пользу".

"Все государства региона должны знать, что восстановление территориальной целостности Азербайджана принесет им огромную пользу".

Об этом анкарскому бюро Report заявил заместитель министра иностранных дел Турции Мехмет Кемаль Бозай.

По его словам, те, кто не хочет решения карабахского вопроса, действуют против самих же себя: "Позиция Турции в справедливой борьбе Азербайджана ясна. Мы всегда на стороне наших азербайджанских братьев. Самый справедливый вариант решения этого вопроса - полное восстановление территориальной целостности Азербайджана. После этого можно будет найти решение всех проблем в регионе. Мы поддерживаем это. Но на самом деле этого должны хотеть все государства региона, потому что это отвечает интересам всех государств региона".

М.К. Бозай отметил, что Азербайджан является для Турции не только другом согласно принципу "Два государства - один народ", но и ближайшим союзником с экономической точки зрения: "Поэтому восстановление территориальной целостности Азербайджана было самым большим желанием Турции, и оно осуществилось".