​Замминистра иностранных дел России доволен итогами переговоров в Баку

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, посетивший Баку 4 марта, доволен итогами встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает Report.

Как заявил в субботу Карасин ТАСС, встреча, в ходе которой обсуждались, в том числе отношения с ведущими государствами региона Южного Кавказа, была продуктивной.

"Состоялась встреча с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, - сказал высокопоставленный российский дипломат. - Мы обсудили двусторонние отношения, график встреч на политическом уровне, которые нам предстоят. Естественно, поговорили по региональным проблемам, по Южному Кавказу, по нашим отношениям с ведущими государствами региона".

"Конструктивная, продуктивная, очень интересная встреча получилась", - добавил Карасин.