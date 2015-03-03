Замминистра иностранных дел Ирана прибыл в Азербайджан

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана, спецпредставитель этой страны по вопросам Каспия Ибрагим Рагимпур прибыл в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, целью визита замминистра является участие на заседании специальной рабочей группы по вопросам Каспия 4-5 марта в Баку.

На заседании специальной рабочей группы по вопросам Каспия на уровне заместителей министров иностранных дел пяти прикаспийских стран будет продолжена работа над текстом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Отметим, как сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане, для участия на этом заседании в Баку также прибыла посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова.