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    Замминистра иностранных дел Ирана прибыл в Азербайджан

    4-5 марта в Баку состоится заседание специальной рабочей группы по вопросам Каспия

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана, спецпредставитель этой страны по вопросам Каспия Ибрагим Рагимпур прибыл в Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, целью визита замминистра является участие на заседании специальной рабочей группы по вопросам Каспия 4-5 марта в Баку.

    На заседании специальной рабочей группы по вопросам Каспия на уровне заместителей министров иностранных дел пяти прикаспийских стран будет продолжена работа над текстом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 

    Отметим, как сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане, для участия на этом заседании в Баку также прибыла посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова. 

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