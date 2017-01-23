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    Замминистра иностранных дел Ирана посетит Азербайджан

    Замминистра примет участие на заседании специальной рабочей группы по правовому статусу Каспия в Баку

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Ирана Ибрахим Рахимпур посетит с визитом Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

    По его словам, иранский замминистра прибудет в Азербайджан 24 января: "Целью визита является участие в заседании специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которое пройдет в Баку 25 января".

    Посол отметил, что в рамках визита И.Рахимпур также обсудит с азербайджанской стороной вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

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