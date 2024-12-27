О нас

Замминистра иностранных дел Ирана посетил посольство Азербайджана

Замминистра иностранных дел Ирана посетил посольство Азербайджана Заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде и другие официальные лица посетили посольство Азербайджана в этой стране и выразили соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 15:23
Замминистра иностранных дел Ирана посетил посольство Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде и другие официальные лица посетили посольство Азербайджана в этой стране и выразили соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице посольства в соцсети X.

Они выразили соболезнования родным и близким погибших, азербайджанскому народу от имени правительства и народа Ирана и оставили запись в книге соболезнований.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Iranian deputy FM visits Azerbaijani embassy to offer condolences
Версия на азербайджанском языке İranın xarici işlər nazirinin müavini Azərbaycan səfirliyini ziyarət edərək başsağlığı verib

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi