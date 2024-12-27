Замминистра иностранных дел Ирана посетил посольство Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде и другие официальные лица посетили посольство Азербайджана в этой стране и выразили соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде и другие официальные лица посетили посольство Азербайджана в этой стране и выразили соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице посольства в соцсети X.

Они выразили соболезнования родным и близким погибших, азербайджанскому народу от имени правительства и народа Ирана и оставили запись в книге соболезнований.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.