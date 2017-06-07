Замминистра иностранных дел Халаф Халафов посетил Польшу

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Под руководством замминистра иностранных дел Азербайджанской Республики Халафа Халафова 5-6 июня делегация в составе представителей уполномоченных государственных органов в областях экономики, транспорта, энергетики, обороны, оборонной промышленности, сельского хозяйства и железнодорожной сфере посетила Республику Польша.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе визита состоялись встречи Х.Халафова с госсекретарем Администрации президента Республики Польша, руководителем кабинета президента этой страны Кшиштофом Шчерски и замминистра иностранных дел Бартошем Чыхоцким.
На встречах обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.
В то же время состоялись встречи членов делегации в соответствующих органах Польши.
На встречах также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов.
News DepartmentАвтор новости
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