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Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с министром иностранных дел Кубы

Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с министром иностранных дел Кубы Состоялся визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым в город Гавана Республики Куба.
Внешняя политика
17 июня 2023 г. 11:41
Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с министром иностранных дел Кубы

Состоялся визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым в город Гавана Республики Куба.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во время визита Ф.Рзаев провел встречи с министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррилья, заместителем министра иностранных дел Анаянси Родригесом Камехо и первым заместителем министра внешней торговли и инвестиций Аной Тереситой Гонсалес Фрага. В ходе обсуждения были затронуты вопросы сотрудничества на многосторонних платформах, в том числе в рамках ООН, Движения неприсоединения и Группы 77, а также возможности возможного партнерства между двумя странами в области содействия международному развитию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısının müavini Kubanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

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