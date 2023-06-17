Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с министром иностранных дел Кубы

Состоялся визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым в город Гавана Республики Куба.

Состоялся визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым в город Гавана Республики Куба.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во время визита Ф.Рзаев провел встречи с министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррилья, заместителем министра иностранных дел Анаянси Родригесом Камехо и первым заместителем министра внешней торговли и инвестиций Аной Тереситой Гонсалес Фрага. В ходе обсуждения были затронуты вопросы сотрудничества на многосторонних платформах, в том числе в рамках ООН, Движения неприсоединения и Группы 77, а также возможности возможного партнерства между двумя странами в области содействия международному развитию.