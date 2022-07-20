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Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Вьетнама

Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Вьетнама Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках официального визита во Вьетнам встретился с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.
Внешняя политика
20 июля 2022 г. 11:36
Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Вьетнама

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках официального визита во Вьетнам встретился с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями об исторических корнях азербайджано-вьетнамских отношений, двустороннем сотрудничестве и направлениях дальнейшего укрепления отношений.

В ходе встречи азербайджанская сторона представила информацию о послевоенной ситуации в регионе, в том числе о восстановительных, строительных и реинтеграционных работах на освобожденных территориях, и выразила благодарность вьетнамской стороне за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Далее состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран с участием делегаций во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и заместителем министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгоком.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Вьетнамом за последние годы развиваются по всему спектру, и обсудили имеющийся потенциал по расширению взаимного партнерства в политической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной областях.

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Версия на английском языке ФотоDeputy FM meets with Vietnamese foreign minister
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN başçısının müavini Vyetnamın xarici işlər naziri ilə görüşüb

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