Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Вьетнама

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках официального визита во Вьетнам встретился с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках официального визита во Вьетнам встретился с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями об исторических корнях азербайджано-вьетнамских отношений, двустороннем сотрудничестве и направлениях дальнейшего укрепления отношений.

В ходе встречи азербайджанская сторона представила информацию о послевоенной ситуации в регионе, в том числе о восстановительных, строительных и реинтеграционных работах на освобожденных территориях, и выразила благодарность вьетнамской стороне за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Далее состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран с участием делегаций во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и заместителем министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгоком.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Вьетнамом за последние годы развиваются по всему спектру, и обсудили имеющийся потенциал по расширению взаимного партнерства в политической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной областях.