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    Замминистра иностранных дел Азербайджана принимает участие в заседании СМИД СНГ в Сочи

    Участники обсудят комплекс организационных и практических мер для повышения эффективности деятельности СНГ© Facebook/ Мария Захарова

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).

    Как сообщает Report, в заседании участвует замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

    Руководители внешнеполитических ведомств обсудят комплекс организационных и практических мер для повышения эффективности деятельности СНГ; рассмотрят проекты документов, которые будут представлены 11 октября на рассмотрение Совета глав государств СНГ. 

    В их числе концепции сотрудничества стран в противодействии коррупции, документ об основных направлениях адаптации объединенной системы ПВО государств СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.

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