Замминистра иностранных дел Азербайджана принимает участие в заседании СМИД СНГ в Сочи

© Facebook/ Мария Захарова

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает Report, в заседании участвует замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудят комплекс организационных и практических мер для повышения эффективности деятельности СНГ; рассмотрят проекты документов, которые будут представлены 11 октября на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

В их числе концепции сотрудничества стран в противодействии коррупции, документ об основных направлениях адаптации объединенной системы ПВО государств СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.