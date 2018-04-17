Замминистра иностранных дел Азербайджана принимает участие в СМИД стран ОЭС

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Душанбе началось 23-е Совещание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ECO), передает Report.

В заседании принимают участие главы МИД Афганистана, Ирана, Пакистана, Турции и стран Центральной Азии. Азербайджан на мероприятии представлен заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.

Отметим, что участники заседания обсудят статус выполнения проектов и программ ОЭС, взаимоотношения Секретариата ОЭС с международными организациями, деятельность специализированных агентств и аффилированных органов ОЭС.

Организация экономического сотрудничества образована в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и является правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава - Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями - Ираном, Пакистаном и Турцией. В 1992 году к ОЭС присоединились 7 новых государств - Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.