Замминистра иностранных дел Азербайджана посетит Иран

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов посетит Иран.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства Ирана в Азербайджане, А.Азимов прибудет в Тегеран 15 октября для участия в подготовительном заседании к Мюнхенской конференции безопасности.

В посольстве отметили, что заседание будет организовано управлением политических и международных вопросов МИД Ирана и пройдет в Тегеране 17 октября. На заседании будут обсуждены международные вопросы, в особенности события, происходящие на Ближнем Востоке, а также обсуждена роль ведущих игроков как внутри региона, так и вне его.

В заседании также ожидается участие главы МИД Ирана Мухамеда Джавад Зарифа, министра иностранных дел Германии Франка-Вальтер Штайнмайера и глав МИД стран региона.

Отметим, что 52-я Мюнхенская конференция безопасности пройдет 12-14 февраля 2016 года.