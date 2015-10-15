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    Замминистра иностранных дел Азербайджана посетит Иран

    В Тегеране пройдет подготовительное заседание к Мюнхенской конференции безопасности

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов посетит Иран.

    Как сообщили Report в пресс-службе посольства Ирана в Азербайджане, А.Азимов прибудет в Тегеран 15 октября для участия в подготовительном заседании к Мюнхенской конференции безопасности.

    В посольстве отметили, что заседание будет организовано управлением политических и международных вопросов МИД Ирана и пройдет в Тегеране 17 октября. На заседании будут обсуждены международные вопросы, в особенности события, происходящие на Ближнем Востоке, а также обсуждена роль ведущих игроков как внутри региона, так и вне его.

    В заседании также ожидается участие главы МИД Ирана Мухамеда Джавад Зарифа, министра иностранных дел Германии Франка-Вальтер Штайнмайера и глав МИД стран региона. 

    Отметим, что 52-я Мюнхенская конференция безопасности пройдет 12-14 февраля 2016 года. 

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