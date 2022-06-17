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Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Канаду

Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Канаду 13-17 июня делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым посетила Канаду.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 19:22
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Канаду

13-17 июня делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым посетила Канаду.

Как сообщает Report, в ходе визита состоялись встречи замминистра с руководителем группы дружбы Канада-Азербайджан Филиппом Лоуренсом, советником премьер-министра Канады по внешней и оборонной политике Дэном Костелло, заместителями министра иностранных дел Мартой Морган и Сандрой Макарделл и другими официальными лицами.

На встречах были обсуждены текущее состояние азербайджано-канадских отношений, вопросы расширения двустороннего сотрудничества, развития межпарламентских отношений.

Стороны также обменялись мнениями о развитии перспектив сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

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