Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Канаду

13-17 июня делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым посетила Канаду.

13-17 июня делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым посетила Канаду.

Как сообщает Report, в ходе визита состоялись встречи замминистра с руководителем группы дружбы Канада-Азербайджан Филиппом Лоуренсом, советником премьер-министра Канады по внешней и оборонной политике Дэном Костелло, заместителями министра иностранных дел Мартой Морган и Сандрой Макарделл и другими официальными лицами.

На встречах были обсуждены текущее состояние азербайджано-канадских отношений, вопросы расширения двустороннего сотрудничества, развития межпарламентских отношений.

Стороны также обменялись мнениями о развитии перспектив сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.