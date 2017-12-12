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    Замминистра иностранных дел: Азербайджан и ЕС могут подписать авиационное соглашение в начале следующего года

    В настоящее время обсуждаются некоторые вопросы, связанные с проектом соглашения© Report

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Авиационное соглашение между Азербайджаном и Европейским Союзом может быть подписано в начале следующего года".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

    По его словам, в настоящее время обсуждаются некоторые вопросы, связанные с проектом соглашения.

    "Возможно, эти вопросы будут решены в январе или феврале", - добавил замминистра.

    Он сказал, что представители ЕС прибудут в Баку в связи с данным вопросом.

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