Замминистра: Индия выступает за укрепление торгового сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ "Уровень двусторонних связей между Азербайджаном и Индией можно рассмотреть сквозь различные призмы. Если посмотреть на эти отношения сквозь призму экономики, то уровень нашего товарооборота на низком уровне".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила замминистра иностранных дел Индии Суджата Мехта.

По ее словам, спад уровня торговли обусловлен падением цен на нефть и уровня экспорта из Индии.

"В плане политических связей, думаю, у нас есть для этого хорошая база. У нас имеются договоренности по многим вопросам. Географическое положение Азербайджана является важным фактором, которое позволяет еще больше развить двусторонние отношения. Ваша страна соединяет Европу с Азией, поэтому, это та сфера, где мы можем работать по многим областям", - сказала замминистра.

С.Мехта также отметила важность открытия транспортного коридора между Индией и Россией через Азербайджан. По ее словам, в этом проекте заинтересованы обе стороны: "В то же время мы заинтересованы в налаживании связей в энергетической сфере. Индия с ее большим населением является одним из крупных потребителей энергоресурсов. Но мы не должны уделять внимание только лишь нефтегазовой отрасли. Есть потенциал для развития возобновляемых источников энергии".

Говоря о возможности выполнения прямых рейсов, С.Мехта сказала, что для этого должен иметься туристический интерес: "Другим вопросом является процедура выдачи виз, которая занимает много времени. Для продвижения туризма нам нужно наличие упрощенных визовых процедур, после чего можно ожидать открытия прямых рейсов".