Замглавы МИД: Законодательство Азербайджана постоянно улучшается и приводится в соответствие с международными стандартами

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан привержен принципам универсальности и взаимозависимости прав человека и основных свобод.

Как сообщает Report, об этом на 118-й сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, учитывая международно принятые обязательства, законодательство страны постоянно улучшается и приводится в соответствие с международными стандартами, в том числе в области защиты гражданских и политических прав. Х.Халафов подчеркнул, что изменения, внесенные в Конституцию страны после референдума предусматривают гарантии защиты и уважения человеческого достоинства, недопустимость злоупотребления правами, право на добросовестное обращение со стороны государственных структур, право каждого на беспрепятственное рассмотрение обращений и т.д.: "Эти изменения направлены на дальнейшее конституциональное укрепление защиты прав и свобод человека, формирование действенного и гибкого госуправления и эффективности экономических реформ".

В своем выступления Х.Халафов также сообщил о реформах, проведенных в судебной системе Азербайджана, для упрощения обращений граждан страны в суды, а также о наказаниях в отношении судей, которые допустили погрешности в своей работе.

Говоря о борьбе с коррупцией, Х.Халафов заявил, что завершено следствие в отношении более 100 должностных лиц на основе обращений в Управление по борьбе с коррупцией при МВД.

Комментируя доклад Комитета по правам человека о давлении и насилия в отношении работников СМИ и местных правозащитных организаций, Х.Халафов отметил, что этот доклад, является "скорее всего результатом дезинформированности и не отражает действительности".

"Азербайджан продолжает прилагать усилия, направленные на реализацию концепции устойчивого развития, укрепления верховенства закона", - заключил он.