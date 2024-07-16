Замминистра экономики Азербайджана представил в ООН IV Добровольный национальный обзор по ЦУР

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов представил в рамках Политического форума высокого уровня ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке IV Добровольный национальный обзор по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов представил в рамках Политического форума высокого уровня ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке IV Добровольный национальный обзор по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает американское бюро Report , выступая на мероприятии, замминистра подробно проинформировал участников встречи о национальных стратегиях, отраженных в документе.

"Обзор охватывает ход реализации национальных обязательств в период с 2021 по 2024 год, подчеркиваются важные планы действий, реализованные для снижения воздействия глобальных и местных проблем на достижение целей устойчивого развития, изложенных в Повестке дня на период до 2030 года", - отметил С.Мамедов.

Замминистра также подчеркнул, что за последние десять лет в Азербайджане достигнут значительный рост по ряду параметров, в том числе минимальная заработная плата в стране выросла почти в три раза, среднемесячная заработная плата - в 2 раза, а размер минимальной пенсии – в 2,4 раза.

Он также рассказал о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан.

"Мины нанесли нашей стране колоссальный ущерб. От взрывов мин пострадали 3 400 азербайджанцев, около 300 из них погибли. Среди пострадавших 358 детей и 30 женщин.

К сожалению, Азербайджан входит в пятерку наиболее загрязненных минами стран. На 12% территории страны установлено 1,5 млн мин. Азербайджан решительно настроен разрешить этот гуманитарный кризис. Мы предпринимаем масштабные усилия по развитию, направленные на строительство жизненно важной инфраструктуры и создание безопасных и устойчивых сообществ на наших освобожденных территориях", - заявил Сахиб Мамедов.

Замглавы Минэкономики также рассказал о принимаемых Азербайджаном мерах по борьбе с изменением климата.

"Энергетический переход занимает центральное место в нашей программе "зеленой" трансформации и направлен на увеличение доли возобновляемых источников энергии до 24% установленной мощности по производству электроэнергии к 2026 году и до 30% к 2030 году.

Кроме того, Азербайджан подтверждает обязательство добиться к 2050 году сокращения выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с показателями 1990 года", - подчеркнул С.Мамедов.