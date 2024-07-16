О нас

Замминистра экономики Азербайджана представил в ООН IV Добровольный национальный обзор по ЦУР

Замминистра экономики Азербайджана представил в ООН IV Добровольный национальный обзор по ЦУР Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов представил в рамках Политического форума высокого уровня ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке IV Добровольный национальный обзор по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).
Внешняя политика
16 июля 2024 г. 05:21
Замминистра экономики Азербайджана представил в ООН IV Добровольный национальный обзор по ЦУР

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов представил в рамках Политического форума высокого уровня ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке IV Добровольный национальный обзор по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает американское бюро Report, выступая на мероприятии, замминистра подробно проинформировал участников встречи о национальных стратегиях, отраженных в документе.

"Обзор охватывает ход реализации национальных обязательств в период с 2021 по 2024 год, подчеркиваются важные планы действий, реализованные для снижения воздействия глобальных и местных проблем на достижение целей устойчивого развития, изложенных в Повестке дня на период до 2030 года", - отметил С.Мамедов.

Замминистра также подчеркнул, что за последние десять лет в Азербайджане достигнут значительный рост по ряду параметров, в том числе минимальная заработная плата в стране выросла почти в три раза, среднемесячная заработная плата - в 2 раза, а размер минимальной пенсии – в 2,4 раза.

Он также рассказал о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан.

"Мины нанесли нашей стране колоссальный ущерб. От взрывов мин пострадали 3 400 азербайджанцев, около 300 из них погибли. Среди пострадавших 358 детей и 30 женщин.

К сожалению, Азербайджан входит в пятерку наиболее загрязненных минами стран. На 12% территории страны установлено 1,5 млн мин. Азербайджан решительно настроен разрешить этот гуманитарный кризис. Мы предпринимаем масштабные усилия по развитию, направленные на строительство жизненно важной инфраструктуры и создание безопасных и устойчивых сообществ на наших освобожденных территориях", - заявил Сахиб Мамедов.

Замглавы Минэкономики также рассказал о принимаемых Азербайджаном мерах по борьбе с изменением климата.

"Энергетический переход занимает центральное место в нашей программе "зеленой" трансформации и направлен на увеличение доли возобновляемых источников энергии до 24% установленной мощности по производству электроэнергии к 2026 году и до 30% к 2030 году.

Кроме того, Азербайджан подтверждает обязательство добиться к 2050 году сокращения выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с показателями 1990 года", - подчеркнул С.Мамедов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat nazirinin müavini BMT-də IV Könüllü Milli Hesabatı təqdim edib

Другие новости из категории

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие по минной безопасности в Азербайджане
ФотоВ штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие по минной безопасности в Азербайджане
16 июля 2024 г. 02:47
Посольство Украины и Центр Низами Гянджеви провели круглый стол на тему Путь Украины к миру
Посольство Украины и Центр Низами Гянджеви провели круглый стол на тему "Путь Украины к миру"
15 июля 2024 г. 23:20
Миллер: Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в переговорах
Миллер: Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в переговорах
15 июля 2024 г. 22:24
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня демократии и нацединства Турции
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня демократии и нацединства Турции
15 июля 2024 г. 15:39
Между Азербайджаном и Кыргызстаном ратифицированы два соглашения, устранено двойное налогообложение
Между Азербайджаном и Кыргызстаном ратифицированы два соглашения, устранено двойное налогообложение
15 июля 2024 г. 14:08
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко
15 июля 2024 г. 13:53
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Дипмиссия России в Иране поздравила Азербайджан с возобновлением работы посольства в Тегеране
Дипмиссия России в Иране поздравила Азербайджан с возобновлением работы посольства в Тегеране
15 июля 2024 г. 13:08
Тельман Нусретоглу: Угроза со стороны FETÖ сохраняется
Тельман Нусретоглу: Угроза со стороны FETÖ сохраняется
15 июля 2024 г. 12:46
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность
ФотоПосольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность
15 июля 2024 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi