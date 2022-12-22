Замминистра: Болгария придает особое значение отношениям с Азербайджаном

Болгария придает особое значение отношениям с Азербайджаном как со стратегическим партнером в регионе Южного Кавказа и в более широком Черноморском регионе, особенно в контексте диверсификации энергетики.

Болгария придает особое значение отношениям с Азербайджаном как со стратегическим партнером в регионе Южного Кавказа и в более широком Черноморском регионе, особенно в контексте диверсификации энергопоставок.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Болгарии Костадин Коджабашев заявил на встрече с послом Азербайджана в этой стране Гусейном Гусейновым.

Отмечается, что стороны обсудили интенсивный политический диалог, сложившийся между Болгарией и Азербайджаном в последние годы, и сошлись во мнении, что нынешний интенсивный темп сотрудничества должен продолжаться.

Также были обсуждены возможности углубления транспортных связей между двумя странами и перспективы развития сотрудничества в сфере энергетики.