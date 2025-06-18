Замминистра: Баку и Ашхабад продвигают широкое использование портов Баку, Алят и Туркменбаши

Замминистра: Баку и Ашхабад продвигают широкое использование портов Баку, Алят и Туркменбаши

Азербайджан и Туркменистан активно продвигают более широкое использование портов Баку, Алят и Туркменбаши в рамках развития транспортно-логистического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на открытии мероприятия "Многогранное сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: достижения и перспективы" в Баку.

"Наши отношения с дружественным и братским Туркменистаном основаны на исторических ценностях. 9 июня мы отметили 33-летие установления дипломатических отношений. Под руководством глав государств наши связи продолжают укрепляться. Основу отношений составляет соглашение о стратегическом партнерстве. Заседания межправительственной комиссии также способствуют развитию связей", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что ввиду отсутствия сухопутной границы между двумя странами Каспийское море является объединяющим фактором. "Азербайджан превратился в важный транспортно-логистический центр Евразии. Сотрудничество с Туркменистаном в этой сфере постоянно расширяется", - добавил он.