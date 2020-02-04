Замминистра: Азербайджан и Катар заинтересованы в развитии экономических связей

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Политические и экономические отношения между Азербайджаном и Катаром успешно развиваются, фундамент для более глубокого сотрудничества в будущем уже создан.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил в интервью катарскому изданию The Peninsula.

"В свете существующих политических отношений на высоком уровне между странами, обе стороны заинтересованы в развитии экономического партнерства, включая инвестиционное, торговое и туристическое сотрудничество. Хочу отметить, что Азербайджан и Катар успешно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций. Мы высоко ценим позицию Катара по территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Катар в рамках международных организаций, в частности ООН и OИС, поддерживает Азербайджан в принятии резолюций, требующих освобождения оккупированных территорий Азербайджана, которые все еще находятся под оккупацией Армении",- добавил замминистра.

Говоря о развитии туристических связей и перспективах роста в этом секторе, М. Мамедгулиев отметил, что наблюдается заметное увеличение числа туристов, прибывающих в Азербайджан из арабских стран, включая Катар: "За последние пять лет число туристов из Катара увеличилось более чем в 40 раз. В туризме были достигнуты хорошие успехи, и я уверен, что эта положительная тенденция будет продолжена. В последние годы число туристов, приезжающих в Азербайджан, также резко возросло. За 10 месяцев этого года рост составил 11%. Только в октябре прошлого года по сравнению с октябрем 2018 года наблюдался 25-процентный рост".

М. Мамедгулиев также подчеркнул важность укрепления экономических связей.

"Я считаю, что следующий этап наших отношений должен состоять в акцентировании большего внимания экономическому сотрудничеству. Пока что уровень торговли между нашими странами не соответствует нашим ожиданиям. Поэтому необходимо предпринять дополнительные шаги для увеличения торгового оборота. Полагаю, что межправительственная комиссия также предпримет важные шаги в этом направлении. Вопросы, связанные с взаимными инвестициями, также должны быть тщательно изучены...Одним словом, есть прекрасные условия для всестороннего развития наших связей",- отметил он.

Участие Азербайджана в китайской инициативе "Один пояс- один путь", по мнению замминистра играет крайне важную роль для развития региона: "Три года назад Китай и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании о совместном содействии в создании экономического пояса Шелкового пути. Создание современной транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов нашей страны. Сегодня Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева стал одним из международных транспортных узлов и мостом между Азией и Европой",- подытожил замминистра.