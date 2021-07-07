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Замминистра: Азербайджано-пакистанские связи носят стратегический характер

Замминистра: Азербайджано-пакистанские связи носят стратегический характер "Между Азербайджаном и Пакистаном дружественные и братские отношения. Эти отношения проявляются в стратегическом партнерстве".
Внешняя политика
7 июля 2021 г. 12:26
Замминистра: Азербайджано-пакистанские связи носят стратегический характер

"Между Азербайджаном и Пакистаном дружественные и братские отношения. Эти отношения проявляются в стратегическом партнерстве".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на открытии Пакистано-азербайджанской палаты экономического сотрудничества.

"Эти связи позволяют углубить экономические связи и использовать возможности рынков двух стран", - сказал замминистра.

Он отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджан почувствовал большую поддержку как государства, так и народа Пакистана.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycan-Pakistan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır"

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