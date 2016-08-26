Замминистра: Азербайджан запросил у ВТО 1 млрд. долларов на восстановление сельского хозяйства оккупированных территорий

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан предложил Всемирной торговой организации (ВТО) выделить 1 млрд. долларов на поддержку сельского хозяйства в стране и после снятия оккупации 1 млрд. - на восстановление сельского хозяйства оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, комментируя прошедший в июле в Женеве очередной раунд переговоров о вступлении страны в ВТО.

По его словам, на заседании рабочей группы в Женеве обсуждался режим внешней торговли Азербайджана.

"Там уже идет подготовка документов по этому вопросу, по тому, какие мы должны взять обязательства и так далее. Заседание прошло достаточно активно, было много вопросов. И со стороны США, ЕС и других стран. Пока ждем, когда придут вопросы от них в письменном виде", - заявил М. Мамедгулиев.

По его словам, проведение следующего раунда переговоров будет зависеть от того, когда на них ответят соответствующие агентства, скорее всего очередные переговоры будут проведены не раньше первой половины следующего года.

М. Мамедгулиев отметил, что еще одним серьезным вопросом являются многосторонние переговоры по сельскому хозяйству.

"Мы представили им новую таблицу, которая покрывает 2013-2015 гг. По таблице особых обсуждений не было, но вопрос упирается в наши предложения по поддержке местного сельского хозяйства. Мы считаем, на основе документов ВТО, что мы имеем право использовать так называемую "желтую корзину" (amber box), это все то, что включает торговлю. И мы можем финансировать 10% от ВВП в сельское хозяйство. ВТО не согласно - они говорят только 5%.

Мы сейчас просим от них 1 млрд. на поддержку сельского хозяйства, и после снятия оккупации - 1 млрд. на восстановление сельского хозяйства оккупированных территорий Азербайджана. Пока что в ВТО заявили, что готовы дать лишь 5%, но посмотрим", - заявил замминистра.

М. Мамедгулиев отметил, что в июле в штаб-квартире ВТО в Женеве также состоялись встречи с Казахстаном, и начались переговоры с Россией и с Саудовской Аравией в дополнение к тем переговорам, что уже велись.