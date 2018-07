Замминистра: Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Великобританией и в ненефтяном секторе

© Report.az

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Баку прошло мероприятие, посвященное Дню рождения королевы Великобритании.

Как сообщает Report, открывшая мероприятие посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс высоко оценила уровень сотрудничества между двумя странами.

Посол напомнила, что в этом году Великобритания и Азербайджан отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев поздравил Великобританию с праздником, пожелав успехов стране.

Замминистра заявил, что Великобритания - важный партнер Азербайджана, и важной составляющей двусторонних отношений является энергетическое сотрудничество. Он напомнил, что компания BP реализовала ряд важных проектов в Азербайджане.

По словам Мамедгулиева, британские компании вложили в экономику Азербайджана 23 млрд. долларов.

Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Великобританией и в ненефтяном секторе.

М. Мамедгулиев отметил важность проведения межправкомиссии Азербайджан-Великобритания, межпарламентской группы дружбы в развитии двустороннего сотрудничества.

"Великобритания уважает территориальную целостность стран, нормы международного права. И эта позиция Великобритании важна для Азербайджана", - заявил замминистра.

Отметим, на мероприятии также выступил находящийся с визитом в Баку британский военный оркестр "The Salamanca Band and Bugles of The Rifles".