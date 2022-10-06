Замминистра: Азербайджан требует от международных организаций расследовать преступления Армении

Азербайджан требует от международных организаций расследовать преступления Армении.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов сказал во время выступления на брифинге генеральной прокуратуры и министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.
По его словам, Азербайджан обратился в ряд международных инстанций в связи с привлечением Армении к ответственности за преступления, совершенные ею как в период I Карабахской войны и прекращения огня, так и во время II Карабахской войны: "Азербайджан в 2020 году обратился в Европейский суд по правам человека и Международный суд. В том же году подано обращение в связи с минной проблемой. Эти дела находятся на стадии рассмотрения. В настоящее время Армении и Азербайджану направили процессуальные вопросы в связи с судебными исками, ответы на них будут отправлены в ближайшее время".
Э.Мамедов отметил, что позиция Армении выражается в отрицании преступлений против Азербайджана: "Азербайджан требует от международных организаций расследования тех или иных фактов. Однако в отношении Армении мы не видим такого подхода со стороны международных организаций. Отсутствие реакции на такие явные преступления, как в Ходжалы, свидетельствует даже не о двойных, а о тройных, четверных стандартах. Азербайджан серьезно относится к международным обязательствам. Увы, с противоположной стороны мы подобного не наблюдаем. Необходимо расследовать, отреагировать на продолжающиеся более 30 лет преступления Армении".