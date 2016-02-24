Замминистра: Азербайджан тесно сотрудничает с Евросоюзом в сфере предотвращения ЧС

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан тесно сотрудничает с различными международными организациями, включая ЕС, в таких сферах, как предотвращение радиации, строительная и продовольственная безопасность.

Как сообщает Report, об этом в Университете АДА на презентации проектов в рамках программы по предотвращению и ответу на чрезвычайные и техногенные катастрофы (PPRD EAST2), заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Фаиг Тагизаде.

По его словам, это сотрудничество включает в себя реализацию твининговых проектов, оказание технической поддержки, обмен опытом: "МЧС в рамках программы Восточного партнерства тесно сотрудничает в области гражданской обороны", - сказал замминистра, напомнив, что МЧС Азербайджана оказывал гуманитарную помощь в таких странах, как Иран, Турция, Непал и Таджикистан.

В свою очередь, посол ЕС в Азербайджане Малена Мард отметила, что очень важно совместно работать в вопросе предотвращения природных катаклизмов. По словам посла, сотрудничество с МЧС является составной частью отношений ЕС-Азербайджан. Она выразила уверенность, что эта программа и симуляционные учения позволят повысить знания о том, как надо действовать в случае какого-либо несчастного случая.

Затем руководитель команды по учениям Сергей Анагности предоставил детальную информация о реализуемой программе. Было отмечено, что первая фаза программы продлилась с декабря 2010 по сентябрь 2014 года, на цели первой фазы было потрачено 6 млн. евро: "На вторую фазу, которая стартовала в декабре 2014 года, было потрачено 5.5 млн. евро и она продлится до ноября 2018 года. Общее число участников второй фазы программы составило 572 человека".

Отметим, что учения продлятся 24 и 25 февраля и профинансированы в рамках программы ЕС Восточное Партнерство.