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Замминистра: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с Марокко

Замминистра: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с Марокко Азербайджан придает особое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с Марокко, с которым ее связывают религиозные и культурные ценности.
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 20:42
Замминистра: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с Марокко

Азербайджан придает особое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с Марокко, с которым ее связывают религиозные и культурные ценности.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил на мероприятии в Баку по случаю государственного праздника Марокко - годовщине восхождения на трон короля Мухаммеда VI.

"Мы удовлетворены уровнем развития исторически дружественных отношений между двумя странами и настроены на дальнейшее их развитие и расширение нашего сотрудничества", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что в настоящее время отношения на высоком уровне между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и королем Марокко Мухаммедом VI придают важный импульс дальнейшему развитию азербайджано-марокканского сотрудничества.

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