Замминистра: "Азербайджан ожидает реакции Евросоюза по процессу облегчения визового режима"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан ожидает реакции Евросоюза в контексте оценок достижений процесса облегчения визового режима. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедкулиев журналистам в среду.

"Мы планируем начать переговоры с ЕС по оценке достижений в облегчении визового режима и дальнейшим шагам в этом направлении", - сказал он.

По словам замминистра, существует практика, согласно которой, успешность реализация первичного этапа соглашения позволяет через некоторое время поднять вопрос о дальнейшей работе в этом направлении.

"Прошло шесть месяцев с момента вступления в силу соглашений, пришло время пересмотреть и оценить достижения, а также подумать о дальнейших шагах в процессе облегчения визового режима", - сказал М.Мамедкулиев.

Он не исключил в дальнейшем полной отмены виз с Евросоюзом, добавив, что это возможно лишь в долгосрочной перспективе.