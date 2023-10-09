Замминистра: Азербайджан - ключевой партнер Казахстана на Южном Кавказе

Азербайджан является ключевым партнером Казахстана на Южном Кавказе. Торговое сотрудничество между странами развивается очень динамично.

Азербайджан является ключевым партнером Казахстана на Южном Кавказе. Торговое сотрудничество между странами развивается очень динамично.

Об этом корреспонденту Report в Астане заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Замминистра отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между странами возрос и составил 500 млн долларов. Страны намерены довести объем взаимного товарооборота до 1 млрд долларов, сказал Р.Василенко.

"Торговый оборот между нашими странами демонстрирует большую динамику и мы, конечно, этому рады", - заявил замминистра, отметив, что большую долю двустороннего сотрудничества составляет сельское хозяйство.

"Перспективным направлением является развитие сотрудничества в сфере IT, ведется активная работа про прокладке оптоволоконной связи по дну Каспийского моря", - сообщил Василенко.

Замминистра добавил, что еще один большой пласт сотрудничества двух стран - транзит и экспорт энергетических ресурсов Казахстана на мировые рынки.

Р.Василенко подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан также являются опорными странами для реализации проекта Среднего коридора: "Отрадно, что у нас идет активное сотрудничество с Азербайджаном и Грузией по устранению так называемых "узких мест" и развитию этого коридора на основе подписанных дорожных карт.

"Ведется работа по созданию объединенной транспортной компании, которая будет осуществлять грузовые перевозки через наши 3 страны и внесет вклад в повышение конкурентоспособности и привлекательности этого коридора", - сказал он.

Комментируя сотрудничество двух стран в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), замглавы МИД напомнил, что Азербайджан и Казахстан являются одними из стран-основательниц этой организации, и 3 ноября 2023 года в Казахстане состоится 10-ый саммит стран ОТГ.