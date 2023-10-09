Замминистра: Азербайджан - ключевой партнер Казахстана на Южном Кавказе

Азербайджан является ключевым партнером Казахстана на Южном Кавказе. Торговое сотрудничество между странами развивается очень динамично.
Об этом корреспонденту Report в Астане заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
Замминистра отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между странами возрос и составил 500 млн долларов. Страны намерены довести объем взаимного товарооборота до 1 млрд долларов, сказал Р.Василенко.
"Торговый оборот между нашими странами демонстрирует большую динамику и мы, конечно, этому рады", - заявил замминистра, отметив, что большую долю двустороннего сотрудничества составляет сельское хозяйство.
"Перспективным направлением является развитие сотрудничества в сфере IT, ведется активная работа про прокладке оптоволоконной связи по дну Каспийского моря", - сообщил Василенко.
Замминистра добавил, что еще один большой пласт сотрудничества двух стран - транзит и экспорт энергетических ресурсов Казахстана на мировые рынки.
Р.Василенко подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан также являются опорными странами для реализации проекта Среднего коридора: "Отрадно, что у нас идет активное сотрудничество с Азербайджаном и Грузией по устранению так называемых "узких мест" и развитию этого коридора на основе подписанных дорожных карт.
"Ведется работа по созданию объединенной транспортной компании, которая будет осуществлять грузовые перевозки через наши 3 страны и внесет вклад в повышение конкурентоспособности и привлекательности этого коридора", - сказал он.
Комментируя сотрудничество двух стран в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), замглавы МИД напомнил, что Азербайджан и Казахстан являются одними из стран-основательниц этой организации, и 3 ноября 2023 года в Казахстане состоится 10-ый саммит стран ОТГ.