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Замминистра: Азербайджан - ключевой партнер Казахстана на Южном Кавказе

Замминистра: Азербайджан - ключевой партнер Казахстана на Южном Кавказе Азербайджан является ключевым партнером Казахстана на Южном Кавказе. Торговое сотрудничество между странами развивается очень динамично.
Внешняя политика
9 октября 2023 г. 16:10
Замминистра: Азербайджан - ключевой партнер Казахстана на Южном Кавказе

Азербайджан является ключевым партнером Казахстана на Южном Кавказе. Торговое сотрудничество между странами развивается очень динамично.

Об этом корреспонденту Report в Астане заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Замминистра отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между странами возрос и составил 500 млн долларов. Страны намерены довести объем взаимного товарооборота до 1 млрд долларов, сказал Р.Василенко.

"Торговый оборот между нашими странами демонстрирует большую динамику и мы, конечно, этому рады", - заявил замминистра, отметив, что большую долю двустороннего сотрудничества составляет сельское хозяйство.

"Перспективным направлением является развитие сотрудничества в сфере IT, ведется активная работа про прокладке оптоволоконной связи по дну Каспийского моря", - сообщил Василенко.

Замминистра добавил, что еще один большой пласт сотрудничества двух стран - транзит и экспорт энергетических ресурсов Казахстана на мировые рынки.

Р.Василенко подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан также являются опорными странами для реализации проекта Среднего коридора: "Отрадно, что у нас идет активное сотрудничество с Азербайджаном и Грузией по устранению так называемых "узких мест" и развитию этого коридора на основе подписанных дорожных карт.

"Ведется работа по созданию объединенной транспортной компании, которая будет осуществлять грузовые перевозки через наши 3 страны и внесет вклад в повышение конкурентоспособности и привлекательности этого коридора", - сказал он.

Комментируя сотрудничество двух стран в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), замглавы МИД напомнил, что Азербайджан и Казахстан являются одними из стран-основательниц этой организации, и 3 ноября 2023 года в Казахстане состоится 10-ый саммит стран ОТГ.

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Версия на английском языке ФотоDeputy Minister: Azerbaijan - key partner of Kazakhstan in South Caucasus

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