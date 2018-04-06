Замминистра: Азербайджан и Ирак плодотворно сотрудничают во многих сферах

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Ирак плодотворно сотрудничают во многих сферах".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирака Саид Шурш Халид.

По его словам, особый интерес вызывает сфера туризма. "Если несколько лет назад число иракских туристов, посетивших Азербайджан, было около 2-3 тыс. человек в год, то сегодня эта цифра возросла приблизительно до 65 тыс.",- отметил он.

Замминистра также подчеркнул, что потенциал Азербайджана и Ирака дает возможность развивать также сотрудничество в области сельского хозяйства и энергетики.