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    Замминистра: В Брюсселе обсудят новые приоритеты партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом

    Махмуд Мамедгулиев: Мы представили свои предложения© Report

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "В конце сентября в Брюсселе между Азербайджаном и Евросоюзом пройдут секторальные обсуждения в рамках нового соглашения".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

    По его словам, на встрече обсудят политические вопросы, вопросы инвестиций и безопасности и пр.

    "Безусловно, мы не охватим всех вопросов, однако постараемся обсудить некоторые из них. В Брюсселе также будут обсуждены новые приоритеты партнерства. Это новый шаг. Мы представили свои предложения. Предложения представил и Евросоюз. Вопросы будут обсуждены 29 сентября". 

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